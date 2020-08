Mali - Le Colonel Assimi Goita, c'est lui le number one! Suite aux événements du mardi 18 août, plusieurs noms ont été évoqués comme les potentiels cerveaux ou meneurs de la mutinerie qui a eu raison du pouvoir d’IBK. Ce n’était que des supputations.

Le nouvel homme fort du Mali est le colonel Assimi Goita. Il fait partie des cinq militaires apparus à la télévision nationale ce mercredi 19 août après la déclaration d'Ibrahim Boubacar Keita.



Il a été nommé président du Conseil national pour le salut du peuple (CNSP) nom que s’est donnée la junte actuellement au pouvoir, au Mali. De nouvelles fonctions que le Colonel Goita exerce déjà. C’est lui qui conduit à l'instant la rencontre entre les putschistes et les secrétaires généraux des ministères au département de la Défense.



Jusqu’à sa nomination à la tête du CNSP, Goita était à la tête des forces spéciales dans le centre du Mali.



