Mali: Le M5-RFP rejette les conclusions de la concertation nationale Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 09:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) rejette les conclusions issues des trois jours de travaux de la concertation nationale au Mali. Document final… Selon le Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), le document final lu lors de la cérémonie de clôture de trois journées de concertation nationale sur la transition à Bamako ne correspond pas au résultat des délibérations. Reconnaissance du rôle du M5-RFP… D’après le M5-RFP, il s’agit, entre autres, de la reconnaissance du rôle du M5-RFP et des martyrs dans la lutte du peuple malien pour le changement, le choix majoritaire d’une transition dirigée par une personnalité civile et celui d’un Premier ministre civil. Dénonce les rajouts à la Charte… Le M5-RFP dénonce aussi les rajouts à la Charte qui n’ont jamais été soumis à débats, notamment sur les prérogatives du Vice-président de la transition, la composition et le mode de sélection des membres du collège de désignation du président de la transition. Et aussi l’acte fixant la clé de répartition entre les composantes du Conseil National de Transition. Dénonce les intimidations… “Le M5-RFP dénonce les intimidations, les pratiques antidémocratiques et déloyales dignes d’une autre époque et se démarque du document produit qui ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien”, lit-on dans un communiqué. « Charte » de transition au terme de trois jours de discussions… Pour rappel, la junte malienne s’est engagée, samedi 12 septembre, à instituer un gouvernement pour rétablir un pouvoir civil dans le pays dans les dix-huit mois. Des experts désignés par la junte ont adopté une « charte » de transition au terme de trois jours de discussions à Bamako entre personnalités politiques, de la société civile et militaires. Cette charte n’a pas été publiée dans l’immédiat mais le document en discussion samedi prévoyait une transition de dix-huit mois, conduite par un président désigné par un comité lui-même établi par la junte.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-30162-mali-le-m5-...

