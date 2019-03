Accueil Envoyer Partager sur facebook Mali : Le Parquet financier de Paris poursuit Airbus dans un scandale de corruption impliquant l’homme d‘affaires Aliou Diallo Rédigé par Mame Diarra FALL le 30 Mars 2019 à 09:17 L’avionneur européen Airbus est au cœur d’une enquête menée par le Parquet national financier (PNF), pour « corruption d’agent public étranger », « abus de biens sociaux » et « blanchiment de trafic d’influence international » concernant un investissement de 14 millions d’euros réalisé dans une mine d’or malienne. Selon Mediapart, les enquêteurs du PNF présument le camouflage d’une opération de corruption destinée à « faciliter » la vente au Mali d’hélicoptères de type Super Puma et d’un avion de transport militaire.



La mine d’or en question, située à Kodiéran dans le Sud du Mali, « est exploitée par une société locale nommée Wassoul’or » appartenant à l’homme d’affaires et politicien Aliou Diallo.



Selon Mediapart (enquête conjointe avec la Tribune de Genève et Tages Anzeiger du groupe de média suisse Tamedia), les 14 millions d’euros pourraient avoir « dissimulé le financement des activités politiques de M. Diallo, proche soutien de Ibrahim Boubacar Keïta (président du Mali depuis le 4 septembre 2013), dont la contrepartie aurait pu être (…) la vente d’avions et d’hélicoptères pour un montant total de 100 millions d’euros », citant un document du Parquet national financier de Paris.



En sautant le Sahara, Mediapart et Der Spiegel atterrissent en Egypte pour révéler le paiement par Airbus, de commissions occultes d’un montant de 9,5 millions d’euros destiné à « faciliter » l’obtention d’un marché de 900 millions d’euros auprès de la compagnie Egyptair. L’enquête est menée par le Parquet national financier de Paris.















