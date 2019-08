Mali: Leila Kane Diallo et l’or, c’est une vieille histoire (photos) Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 01:57 | | 0 commentaire(s)| Je vous présente d’autres looks de la Kim Kardashian malienne, Mme Dakouo Leila Kane Diallo, une femme battante et très généreuse qui a tout gagné par la sueur de son front.

Ce qu’elle porte là pèse 2 kilos et 3 kg et vaut 60 millions à 90 millions de francs C.F.A.

Ses proches louent ses largesses et sa grande générosité.

Si vous n’avez pas encore croisé son chemin, vous ne pouvez pas juger.



En avant l’exemple de la beauté africaine et de la réussite personnelle de la femme.



Syedou Oumar Traoré













