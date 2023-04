Mali : Lutte contre l’insécurité entre le Mali et le Burkina, l’opération Kapidgou 2 lancée Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 09:20 | | 0 commentaire(s)| Les Chefs d’Etat -Major du Mali et du Burkina Faso ont procédé au lancement officiel d’une Opération conjointe de grande envergure dénommée « Kapidgou 2 » dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans la zone frontalière entre les deux pays.

L’Opération a été lancée le vendredi 21 avril 2023, par le Commandant Abdoul Wahab Coulibaly, Commandant de l’Opération « Kapidgou 2 », en présence de son Etat-major, sous la supervision du Commandant du Théâtre Centre des Opérations, le Colonel-major Toumani Koné.



L’objectif de cette Opération est de conjuguer les efforts afin de venir à bout de l’insécurité qui frappe de plein fouet les populations civiles et les infrastructures militaires de faibles dimensions. Il s’agit également d’augmenter la pression sur les Groupes Armés Terroristes (GAT) qui sévissent le long de la frontière Mali-Burkina, de détruire leur base afin de faciliter le retour des populations et de l’administration et promouvoir le développement socio-économique de la zone.



Selon le Commandant Coulibaly, cette Opération diminuera de manière significative l’insécurité dans cette région, car poursuit-il, les GAT se trouvent maintenant pris au piège entre deux déluges de feu qui les contraindront d’abandonner leur dessein.



Il a, par la suite, précisé que plusieurs unités de forces sont engagées pour la cause. Pour atteindre cet objectif, le chef de mission a invité ses hommes à combattre sans répit les Groupes armés terroristes.



En rappel, la ligne frontalière entre nos deux pays liés par l’histoire et la géographie, s’étendant sur plus de 1000 km, sert depuis belle lurette, de refuge aux Groupes armés terroristes (GAT) pour leur forfaiture.

Source Le Grand Panel avec Armée malienne



