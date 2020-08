Mali: Tête-à-tête entre la junte et une délégation algérienne Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Les militaires de la Junte malienne au pouvoir ont eu une rencontre mardi avec une délégation algérienne conduite par l'ambassadeur du pays à Bamako. Les responsables du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) au mali ne cessent d'accorder des audiences à diverses personnalités. Ayant reçu lundi, l'ambassadeur de France et le patron de la force militaire française Barkhane, les militaires ont eu une rencontre avec l'ambassadeur d'Algérie et une délégation d'Alger. « Dans la soirée du 23-08-20, le Président du CNSP a reçu en audience l'ambassadeur d'Algérie. Les échanges ont porté sur la coopération entre les deux pays », ont annoncé les militaires dans un tweet. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par le renversement du président Ibrahim Boubacar Kéita, mardi 18 août 2020. Des discussions entre la junte et la délégation de sortie de crise de la Cedeao peinent à déboucher sur un accord complet. Beninwebtv



Source : Source : https://xalimasn.com/mali-tete-a-tete-entre-la-jun...

