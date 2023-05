Mali : Une mission européenne de formation militaire, réfute quitter le Mali Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2023 à 00:38 | | 0 commentaire(s)|

La mission de formation militaire de l'Union européenne au Mali, a indiqué vendredi, rester présente dans ce pays, après des informations laissant supposer son retrait suite au désengagement annoncé par un certain nombre de pays européens.

L'EUTM (European Union Training Mission), déployée depuis 2013 pour entraîner et conseiller les forces de ce pays confronté depuis 2012 à la propagation jihadiste, a organisé jeudi en présence de l'armée malienne une dernière cérémonie à son centre de Koulikoro, à l'est de Bamako, avant de quitter les lieux fin mai et de concentrer ses activités sur son autre implantation, dans la capitale.

L'armée malienne a rapporté sur les réseaux sociaux que "la cérémonie de départ définitif de la Mission d’entraînement de l’Union européenne (EUTM) au Mali a été présidée, le jeudi 18 mai 2023, par le commandant du centre d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro".

Les commentaires des internautes montrent que ces derniers ont vu là l'annonce d'un désengagement complet de l'EUTM du sol malien. Nombre d'entre eux saluent la nouvelle et appellent la mission de l'ONU (Minusma) à suivre le mouvement.

"Après 10 ans de présence au Mali, la mission de l'EUTM a définitivement pris fin hier", a également titré le quotidien Nouvel horizon.

La junte qui a pris le pouvoir par la force en 2020 a rompu l'alliance antijihadiste avec la France et ses partenaires européens, et s'est tournée militairement et politiquement vers la Russie.

L'EUTM a publié vendredi un communiqué revenant sur la cérémonie de jeudi et déclarant que la mission "pousuivra son travail en se concentrant sur Bamako".

A Bamako, "la mission restera engagée auprès des autorités maliennes et en collaboration permanente avec (les) forces armées" nationales, insiste-t-elle.

L'EUTM se compose d'environ 700 soldats de 25 pays européens, dit le site internet de la mission, mais un porte-parole a indiqué que les effectifs présents au Mali étaient plus proches de 400. Ils pourraient diminuer significativement, sous l'effet du désengagement de certains pays.

La junte a fait de la souveraineté nationale son mantra. Le retrait de l'EUTM de Koulikoro est "une volonté du commandement (en vue de l’appropriation (par les) FAMa (Forces armées maliennes) des différentes formations", dit le commandant du centre, le colonel Issa Kaloga, cité par l'armée sur les réseaux sociaux.

La junte s'est assuré contre les jihadistes le concours de personnels qu'elle présente comme des "instructeurs" russes. L'Union européenne dénonce, elle, le recours à des mercenaires du groupe de sécurité russe Wagner, aux agissements décriés dans différents pays.



