Mali - Visite de l’expert des droits de l'homme de l'ONU dans un contexte de tensions croissantes

L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali, Alioune Tine, effectuera une visite officielle dans le pays du 8 au 17 février.



« Je suis extrêmement préoccupé par la détérioration continue du contexte géopolitique et sécuritaire et la menace que cela représente pour la situation des droits de l'homme, la paix et la stabilité au Mali et au Sahel », a déclaré Tine.



« Je mesure au plus haut point les enjeux de cette visite, qui me permettra de poursuivre l’évaluation globale de la situation des droits de l’homme dans le pays et de soutenir les autorités de transition maliennes dans leurs efforts de promotion et de protection des droits de l’homme, ainsi que pour assurer leur mise en œuvre ».



« Au cours de cette visite, je rencontrerai les autorités publiques pour discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements souscrits sur les recommandations de ma précédente visite, notamment en matière de lutte contre l'impunité ».



Cette visite intervient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre le Mali et certains de ses partenaires régionaux et internationaux. « Le jeu d'influence des grandes puissances et leurs effets géopolitiques ne doivent pas conduire à la détérioration de la situation sécuritaire, mais plutôt contribuer à sa résolution, au renforcement de la paix et de la stabilité », a déclaré Tine.



Au cours de sa mission à Bamako et dans le reste du pays, Tine rencontrera les autorités maliennes, la société civile et les associations de victimes, les organisations non gouvernementales, le corps diplomatique et les Nations unies.



Tine présentera son rapport annuel au Conseil des droits de l'homme en mars 2022. (APO)



Source : https://www.impact.sn/Mali-Visite-de-l-expert-des-...