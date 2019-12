Mali: l'ancien président Amadou Toumani Touré rentre définitivement au pays

L’ancien président Amadou Toumani Touré est de retour définitivement au Mali. Victime d’un coup d’État en mars 2012, il avait quitté le pays pour un long exil au Sénégal. L'ancien président a été accueilli ce dimanche 15 décembre par une foule nombreuse.

« Je suis venu pour accueillir le président qui est de retour au bercail », raconte un partisan de l'ancien président Amadou Toumani Touré, dit ATT. Comme à son arrivée à l’aéroport, plusieurs centaines de partisans ont pris d’assaut le domicile privé de l’ancien président du Mali.



« Un président exemplaire » pour ses partisans



« Il fut un président exemplaire pour le Mali, il connaît mieux le Mali plus que quiconque », témoigne un autre partisan. Dans le salon de sa résidence privée, il est vêtu d’un magnifique boubou de couleur bleue, plutôt bonne mine, il est très bref, il ne veut pas parler pour le moment. Non loin de lui se trouvent son épouse, Lobo, et une de ses filles, Mabou. La cour de son domicile ne désemplit pas.



« C’est le père de la démocratie malienne attitré, il nous a appris à nous aimer les uns et les autres », relate un autre partisan avant d'être interrompu par un autre soutien de l'ancien président. « Sans ATT, il n'y a pas de Mali, c'est ATT la solution ». Selon son entourage, l'ancien président ne fera plus de politique au Mali.