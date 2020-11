Mali: le forum de Niono s'achève sur une note d’optimisme

Au Mali, le forum de Niono s’est achevé ce week-end après trois jours de discussion entre autorités, notables et représentants communautaires et religieux. Ce rendez-vous avait débuté le 5 novembre en présence de quatre ministres pour tenter de trouver une issue au conflit intercommunautaire meurtrier qui oppose la communauté peule aux chasseurs traditionnels dozos dans ce cercle de la région de Ségou.



« Désarmer tous les détenteurs illégaux d’armes », « assurer la protection des personnes et de leurs biens » et « multiplier les cadres de concertation intercommunautaire » dans le cercle de Niono : les principaux engagements figurant dans la synthèse de la rencontre, que RFI a pu consulter, satisfont la plupart des participants. (RFI)

