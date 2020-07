Mali : les opposants à IBK claquent la porte du dialogue

La rencontre entre Ibrahim Boubacar Keïta et les leaders du Mouvement du 5 juin dimanche avait suscité de l’espoir. Elle laissait entrevoir un début de décrispation, car, pour la première fois depuis le début des manifestations, les contestataires ont accepté l’invitation du chef de l’État. Ils se sont rendus à Koulouba, au lendemain d’une rencontre entre IBK et l’imam Dicko, figure principale du mouvement. Mais le dialogue, sitôt noué, a été rompu.



Alors que la présidence s’est félicitée dans un communiqué de la tenue de la rencontre, estimant que « cette présence en soi est une victoire du Mali », les leaders de la contestation, eux, en sont sortis galvanisés. Ils se sont fendus d’un message ferme dans la soirée, malgré l’invitation du président à les inclure dans un gouvernement d’union nationale.



« Lors de cette brève rencontre, monsieur Ibrahim Boubacar Keïta a continué à faire la sourde oreille et preuve de mépris envers le peuple malien », écrivent-ils dans un communiqué. Et d’ajouter : « (Il) a royalement ignoré toutes les demandes et mesures contenues dans le « Mémorandum » du 30 juin 2020, en renvoyant le M5-RFP à sa « majorité présidentielle », qui ne dispose d’aucun pouvoir et pour laquelle lui-même n’a, d’ailleurs, ni respect ni considération. »

JeuneAfrique