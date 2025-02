Mali : plusieurs morts et disparus dans l’effondrement d’une mine Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2025 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

[© Atlanticactu.com] — Au Mali, l'effondrement d'une mine a fait plusieurs morts et disparus mercredi sur un site d'orpaillage à Danga, dans le centre malien, ont annoncé les autorités locales, vendredi sur les réseaux sociaux. Le gouverneur de de Koulikoro (2e région administrative du pays), Lamine Kapory Sanogo, s'est rendu sur le site en compagnie d'une importante délégation afin de « superviser les efforts de recherche des corps et d'apporter un message de compassion des plus hautes autorités de la transition », a indiqué le gouvernorat sans donner un bilan chiffré de ce drame survenu mercredi. Toutefois, plusieurs témoignages dont des sources anonymes à la direction régionale des Mines de Koulikoro font état de la mort d'au moins une dizaine d'orpailleurs, en majorité des femmes, et de la disparition de nombreuses autres personnes. Pour rappel, l'effondrement d'une mine d'or, survenu le 19 janvier 2024 à Kangaba (sud-ouest), avait coûté la vie à plus de 70 personnes. La Rédaction



Source : https://atlanticactu.com/mali-plusieurs-morts-et-d...

