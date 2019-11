Accueil Envoyer Partager sur facebook Mali : qui sont les 13 soldats français tués dans une collision d’hélicoptères ? Rédigé par Hacker Fofana le 26 Novembre 2019 à 14:14 Six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef de la force Barkhane sont morts, lundi soir, au Mali, dans une collision accidentelle de deux hélicoptères, lors d’une opération de combat contre des jihadistes. Sept d’entre eux provenaient du régiment d’hélicoptères de combat de Pau et quatre autres appartenaient à la base de Gap.

La ministre des Armées, Florence Parly, a présenté, mardi 26 novembre, ses condoléances aux familles, proches et frères d’armes des treize soldats morts lundi soir dans une collision accidentelle de deux hélicoptères, lors d’une opération de combat contre des djihadistes.



Parmi les victimes, six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef ont été tués. Sept d’entre eux venaient de la base de Pau-Uzein, tandis quatre autres appartenaient au quatrième Régiment de chasseurs de Gap. Deux autres soldats dépendaient du régiment d’artillerie de montagne de Varces et du régiment étranger de génie de Saint-Christol.



Le nom du lieutenant Pierre Bockel, fils de l’ancien ministre et sénateur centriste mulhousien Jean-Marie Bockel, figure parmi les victimes. Ce dernier a confirmé l’information à l’agence France Presse.



La ministre a livré la liste exhaustive des soldats décédés :



Le capitaine Nicolas MÉGARD, du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau



Le capitaine Benjamin GIREUD du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau



Le capitaine Clément FRISONROCHE du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau



Le lieutenant Alex MORISSE du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau



Le lieutenant Pierre BOCKEL du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau



L’adjudant-chef Julien CARETTE du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau



Le brigadier-chef Romain SALLES DE SAINT PAUL du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau



Le capitaine Romain CHOMEL DE JARNIEU du 4e Régiment de chasseurs de Gap



Le maréchal des logis-chef Alexandre PROTIN du 4e Régiment de chasseurs de Gap



Le maréchal des logis Antoine SERRE du 4e Régiment de chasseurs de Gap



Le maréchal des logis Valentin DUVAL du 4e Régiment de chasseurs de Gap



Le maréchal des logis-chef Jérémy LEUSIE du 93e Régiment d’artillerie de montagne de Varces



Le sergent-chef Andreï JOUK du 2e Régiment étranger de génie de Saint-Christol



Ce nouvel accident provoque l’un des plus lourds bilans humains subi par l’armée française depuis l’attentat du Drakkar, à Beyrouth en 1983.



