Mali: un avion de l'Onu rate son atterrissage à Gao, au moins six blessés - photo Rédigé par leral.net le Lundi 3 Août 2020 à 20:07





Source : Un avion de la MINUSMA a fait un atterrissage forcé ce 3 août et est sorti de piste à Gao, faisant des blessés, rapporte l’AFP se référant à la Mission et à un témoin. Une importante partie du fuselage de l’appareil s’est enfoncée dans le terrain.Source : https://fr.sputniknews.com/afrique/202008031044198...

