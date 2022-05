Malick Bâ, Sg ABR: "n'est pas Bilal qui veut, c'est la connaissance, une bonne moralité et avoir..." Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 09:56 | | 0 commentaire(s)| Suite à la tendance notée ces derniers jours qui consiste à se proclamer muezzin ou "Bilal" par bon nombre de personnes, le Secrétaire général de l'Association des Bilal de Rufisque, Malick Ba, s'est prononcé là-dessus. Avec forces détails et précisions sur le critère de choix et le rôle d'un Bilal dans un quartier. A l'en croire, un Bilal ne se limite pas tout simplement à l'appel des fidèles à la prière. "Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme celui de superviser la zone où il vit afin de pouvoir repérer certaines pratiques qui ne sont pas compatibles avec l'Islam et les dénoncer de plusieurs manières.



Accueil Envoyer à un ami Partager