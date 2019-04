Malick Daf, entraîneur des Lionceaux : "On est bien prêts pour faire quelque chose en Tanzanie" Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 10:37 | | 0 commentaire(s)| Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 17ans mise sur ses poulains pour une participation honorable du Sénégal au Can U 17 en Tanzanie, du 14 au 28 avril prochain. "On s'attend à une compétition difficile comme toutes les compétitions. Mais on a bien travaillé depuis un an. On est bien prêts pour faire quelque chose sur ce tournoi. On ira le plus loin possible", a promis Malick Daf.



