Malick Gackou : « c’était une grosse erreur de renoncer à la mairie de Guédiawaye » C’est un aveu de taille qu’a fait l’ex président du Conseil régional de Dakar. Invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche, Malick Gackou a, en effet, indiqué que « c’était une grosse erreur de renoncer à la mairie de Guédiawaye au profit du Conseil régional de Dakar en 2009 ».

Surtout que, a-t-il dit, « un homme politique doit rester collé à sa base ». Toutefois, a expliqué l’ancien ministre de Macky Sall, « j’avais l’ambition qu’un enfant de la banlieue dirige le Conseil régional. C’était un choix sentimental, plus que politique ».

Qu’à cela ne tienne, Malick Gackou compte rectifier le tir et se présenter aux prochaines élections locales. « Je suis au service des populations. Le moment venu, nous allons définir une candidature ».



