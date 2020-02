Malick Gackou : « si dans 72 heures, Macky Sall ne rapatrie pas nos compatriotes à Wuhan… » Malick Gackou fixe un ultimatum au Président Macky Sall pour le rapatriement des Sénégalais bloqués à Wuhan. « Si dans les 72 heures, le gouvernement sénégalais ne rapatrie pas nos compatriotes de Wuhan, le peuple sénégalais va s'organiser pour le faire », a-t-il dit en substance, hier, lors d’une tournée politique à Sandiara. «C’est devenu une question de dignité nationale. Le Sénégal, ce grand peuple qui veut jouer sa partition en Afrique et dans le monde ne peut pas être incapable de rapatrier ses enfants », a ajouté le leader du Grand Parti. «Nous allons étudier les voies et moyens pour que leur retour au Sénégal soit effectif et dans les plus brefs délais », a-t-il promis.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2020



