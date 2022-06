Malick Thiandoum est catégorique: "Franc, yaram bi dafa mandi beuré, donc..."

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 08:28 | | 0 commentaire(s)|

Le chroniqueur sportif, Malick Thiandoum, estime que la logique a été respectée entre Franc et Sokh. Si le dernier nommé était donné gagnant sur les frappes, il a par contre perdu en lutte pure car les pronostics étaient favorables à Franc qui est plus compétitif. "Franc yaram bi dafa mandi beuré. Celui qui est capable de lutter plus de dix combats en une soirée, alors, un combat...", a analysé l'ancien reporter de Emedia.