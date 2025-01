Malika : Diary Sow, âgée de 12 ans, présumée voilée et retrouvée morte dans des conditions atroces Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 16:04 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Tragédie à Malika : une jeune fille prénommée Diary Sow, âgée de 12 ans, a été retrouvée morte ce mercredi 1er janvier dans les toilettes d’un voisin, au quartier Diamaguène 2. ‘’L’auteur présumé de cet acte immonde s’appelle El H. M. Fall, un ancien émigré. Il a été arrêté après quelques heures de cavale et […] XALIMANEWS-Tragédie à Malika : une jeune fille prénommée Diary Sow, âgée de 12 ans, a été retrouvée morte ce mercredi 1er janvier dans les toilettes d’un voisin, au quartier Diamaguène 2. ‘’L’auteur présumé de cet acte immonde s’appelle El H. M. Fall, un ancien émigré. Il a été arrêté après quelques heures de cavale et aurait reconnu avoir tué la fille, qui était portée disparue le soir du 31 décembre’’, rapporte L’Observateur. Selon le journal, El H. M. Fall avait été expulsé d’Europe où ses parents l’avaient envoyé pour tenter de lui offrir un avenir meilleur, alors qu’il commençait à dévier du droit chemin. ‘’Un de ses proches confie à nos confrères que c’était pour lui donner toutes les chances de réussir sa vie’’, ajoute la publication. Durant son séjour en Europe, le suspect aurait sombré dans le trafic et la consommation de drogue. Les efforts de ses parents pour le ramener au Sénégal sont restés vains jusqu’à ce qu’il soit finalement expulsé et renvoyé dans son pays natal, explique L’Observateur, qui a enquêté sur son passé. De retour au Sénégal, El H. M. Fall aurait renoué avec des comportements délictueux, accumulant des actes de banditisme, ce qui a renforcé sa réputation d’escroc et de toxicomane, détaille le journal. Aujourd’hui âgé de 37 ans, il est accusé de meurtre avec acte de barbarie et tentative de viol sur une mineure de moins de 13 ans. Placé en garde à vue, il devrait être présenté au parquet sous peu. La famille de la victime est profondément bouleversée par ce drame.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/malika-diary-sow-agee-de-...

