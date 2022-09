Malika : Révolte des populations contre les inondations, tension au Conseil municipal Les habitants du quartier Médina de Malika sont descendus avant-hier dans les rues pour manifester leur colère contre leur maire Mor Talla Gadiaga et l’État pour leur manque de soutien à propos des inondations qui ont détruit complètement leur cadre de vie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 17:23

D’après « L’As », Elles ont bloqué l’axe routier Malika-Keur Massar avant de brûler des pneus sur la chaussée. Les limiers de Malika sont intervenus pour calmer les manifestants qui ont pris la direction de la mairie pour exprimer leur ras-le-bol à leur édile qui était absent des lieux.



Pour rester à Malika , le climat est tendu depuis quelques jours à cause d’un bras de fer entre le maire et certains conseillers municipaux hostiles à sa gestion. Ce qui fait que la dernière réunion du Conseil municipal était sous surveillance policière.



D’ailleurs, elle a été houleuse car il y a eu des passes d’armes entre proches du maire et des conseillers qui avaient arboré des brassards pour dénoncer la désinformation, l’absence de planification et la gestion des priorités par la collectivité territoriale. Et les journalistes qui voulaient recueillir la version du maire Mor Talla Gadiaga ont été chassés de la salle de délibération.



