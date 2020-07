Malika - Scandale sur 09 ha attribués à Demba Kâ EDK oil, le maire Talla Gadiaga aphone ( Documents )

Le fait d’accorder à Demba Ka les 9ha est un problème, mais le modus operandi en est un autre. Selon des sources bien renseignées, le maire a tout discuté avec le promoteur comme cela est démontré dans les documents d’attribution, mais il a fait semblant de procéder par le contraire.



Le maire a fait croire à ses conseillers que c’est après avoir proposé et eu l’aval de l’administration que Demba Ka est revenu le réaliser à Malika. Alors qu’il lui fallait au préalable l’onction de l’autorité municipale pour être en mesure d’exposer son projet à l’administration. Pire, afin de lui éviter toute confrontation avec la communauté Layenne il lui a conseillé de « légitimer » le projet auprès des religieux, des associations sportives, des mouvements de femmes, etc. C’est après tout ce processus que le conseil municipal a été saisi et a voté le projet à l’unanimité.



Demba Ka s’est engagé à faire de la RSE en contrepartie. Mieux il la deja entamée avec la mise en gazon synthétique du terrain de Malika, le don d’équipements aux Asc. Il devra aussi leur construire un poste de Police, réhabiliter et équiper l’hôtel, le siège du regroupement des femmes, construire et équiper un centre de santé.



Mais ce qui étonne plus d’un c’est le procédé expresse par lequel il a pu obtenir aussi rapidement le décret de déclassement du site. En attendant plusieurs questions sont soulevées par les populations qui veulent savoir le contenu du protocole entre Demba Ka et la mairie, surtout en qui concerne la propriété du projet immobilier à réaliser sur les 9 ha. Car le document stipule clairement que EDK Oil est le porteur.