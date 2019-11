Maltraitance des talibés : Moustapha Diakhaté accuse l'État et propose Moustapha Diakhaté a encore saisi l’occasion de l’affaire des talibés enchaînés à Coki pour accuser l'État du Sénégal, qui "a failli" dans sa politique pour l'organisation des Daaras, selon lui.

"En abdiquant devant les lobbies obscurantistes, tous les gouvernements sénégalais ont livré, depuis l'indépendance, des centaines de milliers de jeunes à la merci de véritables tortionnaires", écrit-il sur sa page Facebook

"La seule réponse à la maltraitance des enfants dans les Daras, note l'ancien député, c'est de rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans et l'introduction de l'enseignement du Coran dans les programmes de l'école publique", renchérit l’ancien président du groupe parlementaire BBY. Il préconise, par ailleurs l’incrimination des parents qui refusent de scolariser leurs enfants.



