Mamadou Camara -Coalition And Nawle à Fatick : «on va saisir L’OFNAC pour faire la lumière sur les fonds de campagne de Matar Ba» Le chef de file de la coalition And Nawlé dans la commune de Fatick prévoit de saisir l’OFNAC pour mettre la lumière sur les gigantesques ressources financières que dilapide le maire sortant de Fatick pour battre campagne.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Janvier 2022 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|

«Chaque jour, ce sont des millions qu’il distribue dans la ville. Et cet argent, il ne l’a pas. Il utilise l’argent du contribuable pour se faire réélire», accuse Mamadou Camara qui trouve cela lamentable et honteux pour un maire sortant. Mamadou Camara a fait cette sortie lors de la cérémonie de présentation du programme de la coalitionAndNawlé dont il est la tête de liste



A l’en croire, il estime impératif que des fils de Fatick s’unissent pour libérer leur localité dans la mesure où Matar Ba a fait dix ans à la tête de la commune sans aucune réalisation.



«Aujourd’hui, notre ville est dans une situation chaotique. Le désespoir est énorme». Ce qui, à ses yeux, résulte du manque d’emploi chez les jeunes, de la non-autonomisation des femmes. Confrontée à un manque d’unités industrielles, souligne le sieur Camara, la commune est malade de ses routes dégradées, de l’absence d’assainissement, de la vétuste et de l’étroitesse du marché central...Tous ces maux gangrènent le développement de Fatick. »



En attendant, il a tenu à dénoncer certaines irrégularités qu’il a dit avoir constatées sur le terrain. «Le maire est dans une dynamique de voler les élections. Je suis en mesure de vous dire qu’il y a à ce jour dix bureaux de vote non enregistrés, non officiels qu’ils veulent ouvrir à Fatick pour des électeurs non identifiés dans le fichier électoral de Fatick, au niveau de Thierno Mamadou Sall. Que Matar Ba et tous ceux qui pensentl’aider sur cette arnaque sachent que nous allons veiller scrupuleusement au respect des règles du vote. Nous allons sécuriser le scrutin. Ce qui est le plus déplorable, c’est l’argent que Matar Ba est en train de distribuer à Fatick pour acheter des consciences. Ce sont des milliards. C’est honteux pour un maire sortant d’user de l’argent pour avoir des masses qui t’accompagnent. C’est un manque de respect aux populations», martèle-t-il.



Face à cette situation, il a décidé de saisir l’OFNAC. «En ce sens qu’un ministre ne peut gagner autant d’argent. Le salaire d’un ministre est encadré. Si un ministre, maire dont la commune est presque dépourvue de tout, se permet de dépenser 25 à 50 millions par jour pour se faire réélire, il faut alerter. Matar Ba est en train de battre campagne avec l’argent du contribuable», accuse Mamadou Camara

L’As



