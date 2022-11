Mamadou Diaité: "ce sont des mensonges de dire que Sonko a reçu Mimi Touré, on veut la diaboliser" Rédigé par leral.net le Mardi 1 Novembre 2022 à 06:44 | | 0 commentaire(s)| "J'apprécie beaucoup le calme de Mimi Touré car depuis qu'elle a quitté le groupe parlementaire de BBY, les flèches pleuvent de partout. Cependant, je suis désolé, mais ce sont des mensonges de dire qu'elle a été reçue par Ousmane Sonko. Je suis avec lui de 9h à 1h du matin. Au Sénégal, il y a trop de comédiens. On veut juste la diaboliser et briser ses ailes", a balancé Mamadou lamine Diaité.



