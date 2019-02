Mamadou Diop Decroix : “Le pouvoir actuel s’apprête à confisquer les suffrages des Sénégalais”

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Février 2019 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien maire de Dakar, Pape Diop, accuse les tenants du pouvoir. “Satieu rek lagon beugeu”, crache-t-il, en précisant que le peuple sénégalais avait vomi Macy Sall. Mamadou Diop Decroix, lui, ira plus loin. A la jeunesse, il recommande : “Le pouvoir actuel s’apprête à confisquer les suffrages des Sénégalais. Il faudra vous organiser. il faudra être déterminé et engagés, parce que vous êtes la jeunesse et vous devez faire respecter la volonté des Sénégalais”.

















L'Observateur





