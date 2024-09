Mamadou Diop Decroix dénonce l’agression de Guy Marius Sagna

L’agression du député Guy Marius Sagna continue de susciter des réactions au Sénégal. Mamadou Diop Decroix dénonce l'horrible agression dont Guy Marius Sagna et ses camarades togolais, ont été l'objet à Lomé, dans le cadre d'une réunion politique panafricaniste.



Le leader d’Aj/Pads lui témoigne empathie et solidarité. Pour lui, Guy est quelqu'un qui ne se suffit pas de proclamer des principes, il les voit sur le terrain de la lutte politique. A l’en croire, la conviction de tout panafricaniste est que partout où l'on se trouve en Afrique, on est chez soi. C'est ce principe, dit-il, que Guy a traduit en actes. « Il savait probablement ce que cela pouvait lui coûter et il a assumé. L'Afrique a besoin de liberté et d'unité. Cela ne s'obtiendra que par la lutte. Vivement des milliers de Guy partout en Afrique ! » a-t-il dit.