Mamadou Diop, boss de l'Iseg, en garde à vue Selon les informations exclusives de Libération online, Mamadou Diop, fondateur de l'Iseg, est en garde à vue, depuis hier, à la Division de lutte contre la cybercriminalité où il avait lui même porté plainte pour collecte illicite de données et chantage contre Dieynaba Baldé, sa sœur et son frère. Pour rappel, c'est au cours de cette procédure que Dieynaba Baldé, avait confié aux policiers son "histoire" avec Mamadou Diop. Selon nos informations, Mamadou Diop sera présenté au Procureur lundi qui le vise pour détournement de mineure suivi de grossesse. Aussi l'enquête de la Brigade des mœurs, qui avait reçu une plainte de Dieynaba Baldé devient caduque.



Samedi 7 Mars 2020



