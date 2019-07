Mamadou Fall Kane, Cos Petrogaz : « Il n'y aura pas de renégociation des contrats pétroliers et gaziers » C’est la revendication fondamentale de tous ceux qui rejettent les contrats pétroliers et gaziers déjà signés, qui est ainsi rejetée. Invité de l’émission Jury du dimanche d’Iradio, Mamadou Fall Kane, Secrétaire général du Comité d’orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (Cos-Petrogaz) a affirmé que l’Etat ne renégociera pas lesdits contrats.

« Il n'y aura pas de renégociation des contrats pétroliers et gaziers. Quand on connaît la pratique de cette industrie, on sait que cela relève de la méconnaissance néfaste du fonctionnement du secteur. Il n'est pas envisageable, il n'y aura pas renégociation de quoi que ce soit parce qu'il y a la protection juridique des investissements », a-t-il, en effet, martelé.

