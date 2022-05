Mamadou Guèye Djiddah Thiaroye Kaw: "Les Législatives, le meilleur baromètre pour prouver notre..."

Le maire de Djiddah Thiaroye Kaw, Mamadou Guèye, est d'avis que Mimi Touré, Amadou Bâ et Abdoulaye Timbo, ont fait du bon travail. "Cela montre que les populations ont adhéré à notre projet et qu'on a maintenu une certaine stabilité au niveau de nos résultats. La tendance va monter crescendo et les Législatives sont le meilleur baromètre pour le prouver", a avancé l'édile.