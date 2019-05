Mamadou Khouma, Préfet Louga: "C'est vrai que le nettoiement de la ville incombe à la Mairie, mais..."

Lors du lancement de l'opération "Zéro déchet à Louga", le Préfet Mamadou Khouma a salué l'engagement des autorités religieuses, coutumières, mais aussi des mouvements de jeunes et de femmes, lesquels sont sortis massivement pour rendre la capitale du Niambour propre, conformément aux voeux du Chef de l'Etat, Macky Sall. D'après M. Khouma, certes le nettoiement de la ville incombe à la Mairie, mais tout le monde doit y participer. Et un plan d'actions sera élaboré pour sensibiliser les élèves à changer de comportement et à nettoyer tous les jours leurs salles de classes et les cours de leurs établissements scolaires. Mamadou Khouma a également annoncé que les acteurs de la santé vont aussi s'organiser pour nettoyer les structures de Santé de la capitale du Niambour.