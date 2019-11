Mamadou Lamine Diallo: "Un député coûte 100 millions par an"

Le député Mamadou Lamine Diallo n'a pas manqué dans son habituel "Questekki" de tancer l'ancien parlementaire Seydina Fall Bougazelli impliqué dans un scandale de faux monnayage. Selon lui, avec ce dernier, l'Assemblée nationale est plongée dans la honte. C'est ce que rapporte L'As dans sa livraison de ce mercredi.



"Et dire que Bougazelli Seydina Fall a été Président de Commission siégeant à la Conférence des Présidents de l'Assemblée Nationale du Sénégal, donc un patron de BBY à l'Assemblée nationale. L'on doit se demander comment cela a été possible", s'est-il offusqué avant de donner la réponse en soutenant que "Bougazelli n'a jamais été formé, ni briefé sur la signification profonde des politiques publiques". Et d'asséner : "Pour Bougazelli, les ressources publiques doivent être accaparées pour être redistribuées à sa famille, son marabout et sa clientèle".



Mamadou Lamine Diallo dit être convaincu que "l'ancien député apériste n'est certainement pas seul dans le dispositif de Bby, Gouvernement, HCCT, CESE… à être trempé dans de tels faits". Et de pester : "Ses relations avec le ministre en charge de l'Industrie sont bien connues à l'Assemblée Nationale qui a le même niveau que Bougazelli. Et c'est ce monsieur qui s'occupe de l'industrialisation du Sénégal. Quelle honte".



Tout compte fait, le leader de Tekki estime que nos politiques publiques sont élaborées par l'Occident via les Nations Unies, la Banque Mondiale, le FMI, l'Union européenne, la France et maintenant l'Allemagne et portées par le Président de la République pris au piège du "despotisme obscur".



Il n'est donc pas nécessaire, dit-il, d'avoir des députés qui ont appris à réfléchir sur les politiques publiques. "Sous ce rapport, le débat sur le niveau d'imposition des députés n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est de noter que le coût moyen par an d'un député est autour de 100 millions Fcfa, qu'il faut comparer au service rendu à la Nation", a-t-il conclu.

