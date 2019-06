Mamadou Lamine Diallo alerte : « les arriérés intérieurs sont estimés à 1500 milliards » La situation économique du Sénégal n’est pas du tout reluisante. Du moins, si l’on en croit Mamadou Lamine Diallo

« La politique économique de Macky Sall est une politique basée sur des investissements politiciens dont le temps de retour n'est même pas estimé. On peut citer les cités ministérielles, le centre de conférence Abdou Diouf, entre autres. Dans la politique économique d'investissement, il y a un problème de rythme que Macky Sall ne comprend pas », a déclaré le député de l’opposition dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio.

« Il est en train de couper les dépenses publiques, il ferme des consulats, il va fermer des agences. Ce n'est pas une rationalisation, mais plutôt un ajustement », a-t-il poursuivi.

Et Mamadou Lamine Diallo d’en donner les raisons : « les déficits sont trop importants, c'est parce que les arriérés intérieurs sont aussi importants, parce qu'estimés à 1500 milliards de FCFA ».



