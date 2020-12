Mamadou Lamine Diallo demande l'audit de toutes les compagnies pétrolières

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Juste un an et six mois après la révélation fracassante de la chaîne «BBC» à travers une enquête intitulée «Scandale à 10 milliards» portant sur des allégations de corruption sur les contrats pétroliers et impliquant le frère du président de la République, Aliou Sall, le député Mamadou Lamine Diallo demande toujours des comptes au régime, écrit L'As.



Lors du passage du ministre du Pétrole et des Energies à l’Assemblée Nationale hier, Mamadou Lamine Diallo a indiqué que pour trouver la vérité dans cette affaire et vider définitivement la procédure judiciaire, la nouvelle ministre Aïssatou Sophie Gladima peut y contribuer grandement. «Je pense que les conventions signées avec les compagnies pétrolières nous permettent de faire un audit et de demander à Pétro-Tim, Timis Corporation, Cosmos Energie, British Petroleum, c’est-à-dire à toutes ces sociétés, de vous envoyer leurs états financiers. Et à ce moment, vous allez faire le point et comme ça, nous allons savoir la vérité sur cette affaire», a lancé le leader de Tekki à la ministre Aïssatou Sophie Gladima. Par ailleurs, il faut rappeler que cette affaire dite «Frank Timis Aliou Sall» qui avait éclaboussé le régime de Macky Sall est au point mort.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos