Mamadou Lamine Diallo promet de mettre fin à la détention politique, incluant Ousmane Sonko, s'il est élu président Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki et candidat à l'élection présidentielle de 2024, a annoncé son engagement à libérer Ousmane Sonko et tous les détenus politiques du Sénégal, une fois élu à la Présidence. Lors d'une conférence de presse tenue mardi, il a également abordé d'autres questions cruciales, telles que l'émigration irrégulière et la situation à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023

Lors de l'inauguration du siège du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo a déclaré : " Moi, en tant que président de la République, je vais libérer Ousmane Sonko, tous les détenus politiques, ainsi que les sympathisants et responsables de Pastef ".



Le député a exprimé sa préoccupation concernant la situation actuelle, qualifiant de honteuse la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) avec son slogan "un Sénégal pour tous". Selon lui, la jeunesse sénégalaise traverse une "tragédie" et a perdu tout espoir en son pays.



Mamadou Lamine Diallo a également critiqué le gouvernement pour son manque de courage patriotique, en soulignant les dépenses secrètes du ministère des Finances, pour ce qu'il a qualifié de campagne déguisée en tournées économiques d'Amadou Ba.



Par ailleurs, le président du mouvement Tekki a déploré la situation à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et a appelé à une réforme de l'éducation, notamment en ce qui concerne l'enseignement de la protection de l'environnement dès le primaire. Il a également plaidé en faveur d'une modernisation des écoles coraniques (daara) et de l'implication des familles religieuses dans ce processus.



En ce qui concerne les accords de pêche, Mamadou Lamine Diallo a promis de les supprimer, qualifiant ces accords d'inappropriés, car ils impliquent des pays avec lesquels le Sénégal n'entretient pas de relations diplomatiques. Il a affirmé que ces accords devraient être annulés.



La promesse de Mamadou Lamine Diallo de libérer Ousmane Sonko et les détenus politiques en cas de victoire à l'élection présidentielle, est un enjeu clé à l'approche des élections de 2024 et son discours reflète les préoccupations actuelles de la société sénégalaise en matière de justice et d'équité.

