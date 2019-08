Mamadou Mamour DIALLO, Une valeur sûre de L’APR dans le N’Diambour ( Par ABOU KANE ) Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 12:04 commentaire(s)|

Pour lui, la seule quête qui vaille pour un homme public , c’est le jugement de ses concitoyens. Grand serviteur de l’Etat et homme du peuple , il est crédité d’un solide capital d’estime auprès des populations , qui le présentent souvent comme un esthète de la politique .Affublé d’un discours accrocheur , alliant images et paraboles, avec beaucoup de talents et de modestie, Mamadou Mamour Diallo sait expliquer et convaincre .Son secret : l’argument et la mesure dans ses propos.

Pouvait-il en être autrement, d’ailleurs pour celui qui pense que la politique, c’est moins une sinécure qu’un sacerdoce, assurément non. Surtout quand cette politique s’inscrit parfaitement dans une vision aussi prospective et altruiste , que l’est le Plan Sénégal Emergent (PSE) inspiré par son Excellence Macky SALL Président de la République .



Le PSE, le Président du Mouvement Dolly Macky connait bien , c’est même sa tasse de thé quotidienne, racontent ses promotionnaires du lycée et de l’université .Ce natif de N’Diambour sait écouter et parler à tout le monde .En plus de son pragmatisme doublé d’un sens élevé de la collégialité ajoutent-ils .Le Président du Mouvement Dolly Macky est une valeur sûre de l ‘Alliance Pour la République APR.



Une formation politique dont il fait partie des militants de première heure pour être plus proche des populations et se battre avec elles ,en vue de la prise en charge pleine et entière de leurs besoins fondamentaux .Une tâche , une mission à laquelle , il s’acquitte avec beaucoup d’abnégation .Entre conviction, rigueur et compétence , cet énarque responsable politique bien ancré dans son terroir et cadre très respecté au plan national , s’est beaucoup illustré dans la promotion des initiatives de développement et dans l’épanouissement des couches vulnérables .



Grâce à un style sobre , direct et franc qui privilégie le résultat, ce partisan du travail de proximité est gagneur .Son engagement au service de l’organisation et de la massification de l’APR ne souffre d’aucun doute .Une autre facette de sa personnalité , celle-là moins connue , c’est aussi un redoutable manœuvrier politique .En effet, durant toute la campagne électorale passée , il a circonscrit sans tambours ni trompette des foyers de tension. En bon sapeur-pompier, il a ainsi réussi à ramener à de meilleurs sentiments des militants frustrés. Et c’est aujourd’hui grâce à cet ancien Inspecteur des impôts et domaines et chefs de centres des services fiscaux que L’APR a pu en fin gagner au niveau de Koki .

Mamadou Mamour Diallo a pesé de tout son poids pour décrocher Pape DIOP ancien Sénateur et membre fondateur du PDS qui avait eu à laminer L’APR à toutes les élections organisées jusqu’ici .C’est après la venue au niveau de L’APR de ce sénateur par ailleurs Maire de Koki , que le parti au pouvoir est enfin arrivé finalement à renverser la tendance , en gagnant pour la première fois de son existence, par un score fleuve les présidentielles passées .



Autre exploit réalisé par ce responsable de L’APR à Louga, c’est aussi grâce à lui , que L’APR a eu dans ses rangs le Maire de la commune de Patte D’OIE . Banda Diop a déposé armes et bagages au niveau de L’APR, pour dit-il avoir été séduit , par la forte personnalité politique de ce fils de N’Diambour. Selon lui , Mamadou Mamour DIALLO ne croit qu’au développement et l’émergence du Sénégal . Homme très effacé , et qui souffre d’une obsession parce que simplement ,ne voulant nullement être irréprochable , tout a finalement pu basculer en un laps de temps pour ce maîtrisard en science économique , qui a réussi avec brio son concours d’entrée à l’ENAM B .



Et pour rappel , c’est au détour d’une grande rencontre avec le chef de l’Etat Macky SALL , que cet ancien diplômé du lycée Peytavin de Saint Louis qui obtint son bac série B économie et gestion , séduit par l’engagement et l’amour que Macky SALL a pour son pays, qu’il acceptera enfin , ce qu’il aura refusé à Senghor , Diouf, et Wade , au profit de l’actuel président du Sénégal Macky SALL , avant d’accepter de se jeter dans l’océan politique . Et l’homme mit en place un large Mouvement Dolly Macky ,ou il organisera le meeting du siècle , jamais organisé dans l’histoire politique du Sénégal par un responsable politique de la région .Pour cet alpoulaar bon teint ou l’enfance a été rythmée par des études coraniques et qui a même eu à mendier dans les rues de son quartier , Ce qui compte, c’est le résultat final. Et que, quand les populations ressentent qu’elles sont bien accompagnées dans leurs besoins et attentes, elles n’en sont que plus sereines et confiantes .Le bilan du premier mandat du Président de la République Macky SALL est très éloquent explique-t-il.



Un acteur de Développement hors pair



En effet le très pragmatique a su apporter des réponses aux préoccupations majeures des populations de son terroir .En réponse aux nombreuses contraintes de développement auxquelles est en butte ce terroir Nord du Sénégal, l’’homme à su développer un ambitieux programme d’investissement plurisectoriels .Celui-ci qui va de l’appui , à la réalisation d’infrastructures communautaires de base , la Santé, l’ éducation , l’hydraulique ,l’ agriculture etc. … à la promotion d’initiatives socio-économiques et culturelles a fini de restructurer profondément l’environnement économique de son terroir , et partant , favoriser la relance d’activités productives au profit des agriculteurs et des éleveurs ainsi que les jeunes et les femmes.



Mamadou Mamour DIALLO une valeur sûre de L’APR dans la capitale de N’Diambour

Maintenant ,pour ce militant hors pair, il est aussi extrêmement important que tout un chacun s’investisse , aille au corps à corps avec les citoyens et citoyennes et puisse être disponible pour les populations , pour que les perspectives tracées , à travers les cinq initiatives pour le second mandat , soient bien appropriées par celles-ci .C’est la conviction du ci-devant Ex Directeur National des Domaines , qui rappelle que chaque responsable du parti peut servir son pays à partir du poste qu’il occupe . C’est avant tout un sacerdoce , souligne avec force ce responsable politique de L’APR infatigable. Il réaffirme tout son engagement permanent et sa fidélité à renforcer et consolider les acquis de ce second mandat du Président de la République Macky SALL .

