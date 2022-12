Mamadou Mamour Diallo, DG de l’ONAS : « La sécurité et la préservation de la santé des travailleurs, sont des aspects à ne pas négliger » La sécurité des travailleurs ne passe pas au second plan, pour le nouveau Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo. L’échange entre l’équipe du Département Qualité, Sécurité et Environnement, avec sa tête PendaThiam, a fait ressortir l’importance que le Directeur général de l’ONAS accorde à la sécurité et à la préservation de la santé des travailleurs.

‘’ Avez-vous une cartographie des risques professionnels ? Quelles sont vos difficultés dans l’exercice de nos missions ? ’’ Ce sont autant de questions posées par le Directeur général. Des réponses ont été données par l’équipe.



C’est par la suite que Mamadou Mamour Diallo a décliné toute l’importance qu’il attache à la sécurité des travailleurs, dans sa démarche managériale. « Je suis conscient de ce volet sécuritaire. Les travailleurs sont confrontés à des nuisances. Il y a aussi beaucoup de risques dans les chantiers. C’est pour cela que j’ai demandé si vous avez une cartographie des risques. La sécurité des travailleurs ne sont pas des aspects qu’il faut négliger », a insisté Mamadou Mamour Diallo.



De plus, la gestion des nuisances environnementales a été au cœur des échanges. Il a instruit l’équipe de bien prendre en charge l’environnement de travail. « Nous avons besoin de la qualité partout et dans tous les organismes fonctionnels », a défendu le Directeur général de l’ONAS. Séance tenante, il a préconisé de revoir à la hausse le budget alloué à ce département, comme quoi, la bonne santé des travailleurs et l’amélioration du cadre de travail sont ses priorités de premier ordre. « Nous allons voir comment renforcer le budget et les ressources humaines », a notifié le Directeur général, Mamadou Mamour Diallo.



Auparavant, les responsables de l’équipe ont fait cas des contraintes relatives à la disponibilité des Equipements de protection individuelle et aussi, à la mise en œuvre des recommandations du comité Hygiène et Sécurité. « En général, les recommandations du comité Hygiène et Sécurité ne sont pas suivis d’effet. J'en veux pour preuve, la recommandation d’acquérir une ambulance », a évoqué la cheffe du Département, Qualité, Sécurité et Environnement.



Notons que le nouveau Directeur général s’est rendu dans presque tous les bureaux pour s’imprégner des conditions de travail et recueillir les difficultés rencontrées par les agents.







