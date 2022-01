Mamadou Mamour Diallo: «J'assume pleinement la responsabilité de cet échec électoral» A travers une déclaration que nous publions in extenso, le candidat malheureux de Jammi Sénégal à Louga, Mamadou Mamour Diallo, dit assumer cet échec électoral.

«Une fois encore, en se déplaçant en nombre dans le calme et sérénité, notre peuple a fait démonstration de sa maturité politique et démocratique. Le Sénégal est, sans nul doute, une démocratie établie dont la trajectoire de consolidation ne saurait être chahutée par quiconque Alhamdoulilah!



Nous rendons grâce à Dieu le Tout-puissant .Seul détenteur du Pouvoir et qui le donne à qui il veut. Les urnes ont donc donné leur verdict et le peuple de la ville de Louga a décidé, souverainement, de choisir une autre voie que celle de "Jammi Sénégal"! En tant que tête de liste majoritaire, j’assume pleinement la responsabilité de cet échec électoral ! Nous avons mené une campagne mémorable, faite d'innovations politiques majeures et de communions avec les Lougatois et Lougatoises.



Mais le jeu de la démocratie doit être respecté en toutes circonstances. Je remercie l'ensemble des électeurs qui ont porté leur choix sur notre liste et les invite à accepter la loi de la majorité. J’adresse mes sincères remerciements et chaleureux à toute l'équipe mobilisée autour de nous depuis plusieurs mois. Ces centaines de militants, ces chevilles ouvrières discrètes et dévouées qui se reconnaîtront. Notre combat est plus grand que nous tous.



Je félicite Moustapha Diop, tête de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a été réélu maire de la commune de Louga. J'ai digéré la défaite .J'assume entièrement la responsabilité de cet échec électoral. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les femmes, les jeunes et les responsables politiques de notre coalition. Soyez toutes et tous remerciés pour votre dévouement et votre abnégation. Nous adressons également nos félicitations à l'équipe sortie victorieuse de ce scrutin.



Vous êtes les dépositaires de la confiance du peuple de Louga, tâchez donc de vous en montrer dignes. Aucun des maux dont souffre notre commune, ne saurait tolérer de nouvelles années d'immobilisme béat. Nous souhaitons donc le succès à la nouvelle équipe municipale. Notre message au peuple de Louga est le suivant: vous connaissez les ressorts profonds de notre engagement politique .Il prend racine dans notre histoire de dignes fils de cette commune, au potentiel si exceptionnel et que nous portons dans notre cœur. Nous saurons sortir grands de ce revers électoral pour continuer à être utiles à notre communauté, où que nous soyons. »













