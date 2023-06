Mamadou Mbodj, Coordonnateur du F24 : «Ce régime se prépare à faire un coup d’État constitutionnel…» Encourageant toute initiative allant dans le sens de permettre à tous ceux qui sont privés de liberté pour des considérations politiques de fêter la Tabaski auprès de leurs familles respectives, le F24 invite les citoyens épris de paix et de justice à donner un cachet populaire unique à la grande manifestation pacifique prévue le 14 juillet 2023. Par la voix de son coordonnateur, Mamadou Mbodji, cette plateforme appelle aussi à une participation massive au dialogue du peuple lancé avant-hier

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2023 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

«Tous les recours possibles auprès des juridictions nationales, régionales et internationales seront initiés»



Pour Mamadou Mbodji et ses camarades, il faut barrer la route à un régime qui prépare un coup d’Etat constitutionnel. «F24 rappelle à l'État qu’il ne saurait passer par pertes et profits des dizaines de morts, de femmes, de jeunes fauchés à la fleur de l'âge pour protéger un régime qui se prépare à faire un coup d'État constitutionnel et à une sélection des candidats à la présidentielle 2024.



Le Sénégal, faut-il le préciser, est dans l'obligation de respecter les engagements internationaux en matière de respect du droit à la vie, d'interdiction de la torture, d'utilisation des armes à feu et de respect de la dignité de la personne humaine», assure Mamadou Mbodj.



Il ajoute que tous les recours possibles auprès des juridictions nationales, régionales et internationales seront initiés par les organisations ayant compétence en la matière.



Selon le coordonnateur du F24, au lieu d'éclairer la lanterne du monde entier sur la présence massive de nervis armés et conduits par des véhicules banalisés, les émissaires du régime de Macky Sall ont passé près de deux heures à expliquer, à épiloguer sur des forces occultes et à insinuer un complot terroriste pour s'en servir comme alibi à des fins non avouées. «À la matérialité des faits qui leur sont opposés sur les nervis et les crimes contre l'humanité commis dans une répression sanglante, les ministres de Macky Sall ont proposé des arguties, des contrevérités, des contradictions», déplore Mamadou Mbodj.



Grande mobilisation le 14 juillet, le dialogue du peuple lancé en format bimodal



Dans le même élan, le coordonnateur du F24 défend le bien fondé du dialogue du peuple lancé hier, en prélude à la grande mobilisation prévue le 14 juillet prochain. Il se solidarise avec la Coordination des associations de presse qui a prévu d’organiser une journée sans presse le 23 juin prochain.



«La plateforme F24 informe l'opinion nationale et internationale qu'elle lance à partir de ce lundi 19 juin 2023, le dialogue du peuple en format bimodal. C'est à dire qu'il y a des ateliers en ligne et en présentiel (…)



Pour dénoncer la coupure injustifiée du signal de Walfadjri, le blocus illégal du domicile de Sonko, l'embastillement abusif de journalistes, de personnalités politiques et de citoyens innocents pour réclamer une Tabaski pour tous, la libération immédiate de tous les détenus politiques et la cessation des poursuites judiciaires visant la liquidation d'adversaires politiques, gage d'un retour à une paix durable, F24 appelle les Sénégalais à célébrer ensemble le 23 juin dans la communion des cœurs. Une synergie avec la coordination des patrons de presse est vivement attendue», laisse entendre le coordonnateur du F24.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook