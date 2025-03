Mamadou Ndiaye, Ambassadeur de paix : « Sur l’amnistie au Sénégal, tout le monde est fautif, mais le pardon national est la solution pour un avenir meilleur »

Dans le contexte socio-politique actuel du Sénégal, il est clair que de nombreuses injustices et erreurs ont été commises par différentes parties. Cependant, au lieu de s'enliser dans un cycle de blâme et de division, il est crucial d'envisager l'amnistie comme une voie vers la réconciliation. Le pardon national ne doit pas être perçu comme une faiblesse, mais comme une force pour construire des ponts entre les différentes factions de la société.



Le Sénégal a toujours été un exemple de démocratie et de dialogue en Afrique de l'Ouest. Pourtant, les tensions récentes ont fragilisé cette image. En admettant que chacun a ses propres fautes, nous pouvons aller au-delà des querelles personnelles, pour embrasser une vision commune de paix et de coopération. Ce pardon doit être inclusif et viser à guérir les blessures du passé, permettant ainsi à chacun de se reconstruire et de participer au développement de la nation.



Promouvoir l'amnistie ne signifie pas ignorer les crimes ou les abus, mais plutôt reconnaître l'humanité partagée et la capacité de changer pour le mieux. En adoptant une approche de compréhension mutuelle et de tolérance, le Sénégal peut devenir un modèle de paix et d'unité pour d'autres nations.



Pour bâtir un avenir meilleur, nous devons apprendre à pardonner, à écouter et à travailler ensemble vers une société plus juste et inclusive. Le pardon national pourrait être la clé pour ouvrir les portes d'une nouvelle ère de paix au Sénégal.



La réconciliation nationale est essentielle, non seulement pour guérir les blessures du passé, mais aussi pour construire un avenir durable et prospère. Elle nécessite un engagement de la part de tous les acteurs sociaux, y compris des leaders politiques, des institutions, et des citoyens.











Mamadou Ndiaye,

Ambassadeur de paix (Fédération pour la paix universelle)