Mamadou Ndoye : « je n’ai jamais formulé une demande pour un poste de ministre d’Etat »

L’ancien Secrétaire général de la Ligue Démocratique (LD) a apporté cette précision lors de l’émission « Opinion », ce dimanche, sur Walf tv.



Rabattant ainsi, au passage, le caquet à Seydou Guèye qui avait déclaré que les critiques de Mamadou Ndoye envers le pouvoir n’étaient que l’expression d’une frustration mal contenue causée par la fin de non recevoir à lui opposée pour son aspiration à obtenir le grade de ministre d’Etat.



Ces accusations balayées d’un revers de main, l’ancien Secrétaire général de la LD de rapporter ce qui s’est réellement passé, selon lui. « Quand j’ai été porté à la tête de la LD, j’ai étais reçu es qualité par le président de la République. C’est le Président Macky Sall lui-même qui a évoqué le poste de ministre d’Etat en faisant savoir qu’il y a beaucoup de gens autour lui qui lui réclament un poste de ministre d’Etat. Et qu’en l’état actuel, il pouvait plus en donner. Qu’il en a distribué deux trois pour des raisons historiques. C’est alors qu’il m’a proposé un poste de ministre-conseiller que j’ai décliné. J’ai refusé ce poste pour garder ma liberté de ton et d’action en tant que Secrétaire général de la LD », a rappelé, en substance, Ndoye.

Source ANN