Mamadou Wade veut la restauration des valeurs, surtout celles des politiciens

Dans son entretien le président du Mouvement pour la Citoyenneté, le Civisme et l'Ethique, Mamadou Wade, revient sur nos valeurs qui sont en train de disparaître à cause du manque d'éducation de base des enfants et de nos hommes politiques. Il demande aux parents d'éduquer les enfants dans les maisons. Ce mouvement a pour mission de restaurer nos valeurs perdues en islam et autres, a-t-il fait savoir.