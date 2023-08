Maman Coundoul et Cie déférés au parquet aujourd'hui

Dans l'affaire Maman Coundoul, c'est ce lundi que les différents mis en cause devront faire face au procureur.



Arrêtée depuis mercredi, Maman Coundoul sera déférée ce lundi devant le procureur pour association de malfaiteurs et escroquerie à la grossesse. Oumy Ndao, la copine de «Maman Coundoul » qui prétendait l'avoir trouvée en pleine nuit à Castor et Mame Diarra Sène, seront présentées au procureur le même jour pour complicité. De même qu'Amadou Wéllé, le seul homme du groupe, qui avait appelé Oumar Coundoul, l'époux de la mise en cause principale, en se faisant passer pour le ravisseur de «MamanCoundoul».

