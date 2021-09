Mame Boye Diao, candidat à la mairie de Kolda: Le mouvement Wato Sita invite Macky Sall à valider ce choix Les koldois ont porté leur choix sur Mame Boye Diao pour briguer la mairie. C’est la conviction de la section du mouvement Wato Sita de Kolda, qui a tenu un point de presse, ce mercredi 8 septembre 2021, au quartier Ndiobène Est dans la capitale du Fouladou.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

À en croire le coordonnateur, El Hadji Mohamed Lamine Seydi, ce choix n’est pas fortuit. Selon lui, il est motivé par le fait que «sans être maire», ce fils de Kolda est partout en train d’accompagner les populations.



« Mame Boye intervient dans les hôpitaux, les écoles, les sports, la culture. Il soutient les jeunes, les acteurs culturels, les femmes, entre autres », a-t-il listé pour s’en féliciter. C’est pourquoi, M. Seydi estime qu’il faut lui rendre la monnaie, en faisant de lui le prochain maire de Kolda.



D’ailleurs, « les populations l’ont déjà choisi », a-t-il insisté. Avant d’inviter le président de la République à « entériner et valider ce choix des koldois pour faire de Mame Boye Diao, le leader politique qui va diriger la liste de Bby Kolda lors des prochaines élections territoriales ».



Pour le patron de Wato Sita, « Kolda a besoin de changement ». Car, dit-il, « le bilan de l’actuelle équipe municipale est négatif à tous points de vue ». La preuve, « Kolda est restée une ville mal éclairée et boueuse en période hivernale, une capitale régionale sale où on patauge avec une voierie quasi inexistante dans les quartiers périphériques ».



Toutes choses qui font que cet allié de Ndiaadenn, soutient que l’heure a sonné pour « se débarrasser de Bibi et de son équipe municipale, afin de soulager les populations qui ont trop souffert de la mauvaise gestion de l’actuelle maire ».











Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos