Mame Diarra Fam : « rien ne peut empêcher Karim de participer à la Présidentielle »

Lundi 17 Décembre 2018

Présente à Saint-Louis hier pour assister à la campagne d’enrôlement au profit de 10.000 élèves lancée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Mary Teuw Niane, Mame Diarra Fam s’est prononcée sur le cas Karim Wade.



«Rien ne peut empêcher la participation de Karim Meissa Wade à la prochaine présidentielle. Karim Wade sera bel et bien candidat. Il déposera lui-même, sa candidature avant le 25 juste après l’arrivée de Me Abdoulaye Wade. Un simple ministre d’Etat ne peut l’en empêcher», a martelé Mame Diarra Fam.











L’As



