Mame Mactar Guèye clashé sur les réseaux sociaux : la réaction d?Imam Kanté Rédigé par leral.net le Lundi 3 Août 2020 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

ls sont nombreux à avoir mal pris la sortie de Mame Mactar Guèye. Ce dernier dénonçait une série qui promeut «l’adultère et la fornication», le tout dans un langage «pornographique». “Infidèle” Le vice-président de l’Organisation islamique JAMRA, en dénonçant dans la série “Infidèle”, décriait qu’on ait surnommé une actrice Mame Diarra, “sublime prénom généralement associé dans la conscience collective des musulmans de ce pays à l’honorable mère de Cheikh Ahmadou Bamba“, a eu un certain écart de langage. Lui valant la foudre d’une grande partie de la Communauté chrétienne. Réaction… Imam Ahmadou Mactar Kanté, sur sa page Facebook, a réagi suite à la polémique soulevée par les propos jugés outrageants de Mame Makhtar Gueye de l’Ong Jamra à l’endroit de la communauté chrétienne. “Erreur de langage de la part de Mame Matar Gueye, c’est vrai. Il s’en excuse, c’est louable. En profiter pour le dénigrer lui et/ou le combat qu’il mène, c’est lâche et honteux“, souligne-t-il sur sa page Facebook.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28508-mame-mactar...

Accueil Envoyer à un ami Partager