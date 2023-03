Mame Mbaye Niang annonce une autre plainte contre Ousmane Sonko

Après avoir été blanchi dans l’affaire Prodac suite à son procès en diffamation, le ministre du Tourisme annonce des poursuites judiciaires contre le leader du Pastef Ousmane Sonko.



Il s’agit d’une plainte pour faux et usage de contre contre le maire de Ziguinchor. Mame Mbaye Niang va ainsi poursuivre Sonko et son médecin Boulos, d’avoir brandi le certificat médical justifiant l’absence du leader de Pastef au procès, informe "Les Echos".



Rappelons que le docteur Bouros, qui a consulté Ousmane Sonko, lui a délivré un certificat médical d’incapacité de travail de 10 jours.



Interpellé par les enquêteurs sur base de ce certificat médical, Dr. Bouros a convoqué le secret médical. Si on comptabilise, le certificat médical était valable jusqu’au 31 mars 2023, le lendemain du procès prévu entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang.