Mame Mbaye Niang chahute Ousmane Sonko …et échappe à un lynchage

Les gens présents au tribunal ont assisté à une scène assez comique entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Lors de la suspension d’audience, le ministre Mame Mbaye Niang a pris la liberté de chahuter son adversaire. Il s’est ainsi rapproché de lui avant de lui dire « Mba indi ngua rapport bi » ( Es-tu venu avec le rapport), Sonko lui répond : « yaw bouniou wetone rek mou nekh » (Si on se retrouverait seuls, on s’entendra). Et le ministre du Tourisme d’ éclater de rire, en sortant de la salle.



D'aprés "Le Témoin", le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a échappé à un lynchage des éléments d'Ousmane Sonko. A la fin de l’audience, il a eu du mal à quitter le tribunal. Le maire de Dakar Barthelemy Dias est venu vers lui pour lui dire : « Mame Mbaye li bolé wouniou rentrer dedans ».