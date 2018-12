Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme : « depuis 5 ou 6 ans, l’opposition nous promet des lendemains sombres »

Une fois n’est pas coutume, le ministre du Tourisme et responsable « apériste » de la première heure, monte au front. Pour défendre le bilan de Macky Sall dont il est convaincu de la réélection à l’issue de la Présidentielle de février 2019.



Mame Mbaye Niang n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur les pourfendeurs du régime. Selon lui, « depuis 5 ou 6 ans, l’opposition nous promet des lendemains sombres. Il faut tout juste rappeler que l’opposition avait dit que nous n’avions pas suffisamment de crédibilité pour lever assez de fonds. Elle avait prédit un fiasco au Groupe consultatif et une manifestation à la dimension de leurs ambitions.



Mais le constat est que depuis lors, ce sont juste des paroles en l’air, des menaces. Et que la réalité, au moment opportun, ne reflète pas leurs ambitions. Il faut se faire une idée claire de l’attitude de l’opposition. Elle n’est pas prête à aller à l’élection. Ils trouveront toujours des cafards dans nos propositions, nos réalisations ou notre façon de faire ».













