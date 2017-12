Mame Mbaye Niang répond aux détracteurs de l'AIBD: "l'Aéroport AIBD répond trois fois plus aux normes que l'Aéroport LSS" A l'occasion de sa tournée dans la région de Thiès, le Ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang est revenu sur l'affaire AIBD. C'est ainsi, pour répondre aux détracteurs à l'occasion de l’inauguration de l'Aéroport, le ministre tient à assurer aux populations que l'Aéroport répond trois fois plus aux normes que l'Aéroport Léopold Sédar Senghor. " A la base, la sécurité et la sûreté ont entièrement été prises en compte", a-t-il dit.

